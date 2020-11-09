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Факты / Происшествия

Пытали в лесу, но не смогли удержать: в Киевской области похитили бизнесмена

В Киевской области возле собственного дома похитили бизнесмена. Мужчина подошел к своей машине и открыл багажник, когда к нему подошли двое нападавших и сбили с ног. Похитители затолкали бизнесмена в микроавтобус и уехали.

Об исчезновении 27-летнего предпринимателя полиции сообщила его жена.

За несколько дней до похищения, бизнесмена терроризировали иностранцы. Они требовали вернуть вымышленный долг в $2 млн.

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Бизнесмена бандиты вывезли в лес, привязали к дереву и пытали. Похитители выбили из предпринимателя необходимые данные и сняли с его счетов $20 тыс.

После этого бандиты расслабились и потеряли бдительность. Ведь похищенный бизнесмен умудрился сбежать от своих обидчиков. Неравнодушные люди помогли мужчине вернуться домой

Бизнесмен тщательно описал копам своих обидчиков, их было шестеро. Двое — украинцы, остальные — граждане Казахстана. Впоследствии правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Однако четырех иностранцев до сих пор ищут.

Похищение человека в Николаеве

В конце июля в Николаеве полиция предупредила похищения иностранного бизнесмена, который находился в Украине с рабочей командировкой.

Члены преступной группировки завязали бизнесмену руки и глаза и планировали вывезти его за город: один из них представился работником Интерпола.

Выяснилось, что все задержанные являются приближенными к “криминальным элементам” города, а один из мужчин находится в розыске киевскими полицейскими за вымогательство и похищение транспортного средства.

Источник: Надзвичайні новини

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