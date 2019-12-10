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Смешные моменты нормандской встречи. Курьезы Зеленского и Путина в Париже

На нормандской встречи не обошлось и без курьезных моментов. Президент Украины Владимир Зеленский так сосредоточился на переговорах, что не заметил, когда началась протокольная съемка.

Поэтому, когда он долго не обращал внимания на журналистов – французский президент Макрон подал ему знак, чтобы Зеленский повернулся лицом к камерам.

Смотрите: Итоги встречи нормандской четверки: о чем договорились Зеленский и Путин

Но больше всего обсуждают момент похода российского президента Путина в туалет. Журналист BBC на своей странице в соцсети Twitter разместил видео как охранники сопровождают главу Кремля в туалет, а ще несколько ждут у входа.

Пользователи соцсетей решили, что шесть охранников – это шесть будущих губернаторов России.

Напомним, Кремль настаивает на том, что возвращение Киеву контроля над границей с РФ может произойти только после выборов на Донбассе.

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