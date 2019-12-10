Кумедні моменти нормандської зустрічі. Курйози Зеленського і Путіна у Парижі

На нормандській зустрічі не минулося й без курйозних моментів. Президент України Володимир Зеленський так зосередився на переговорах, що не помітив, коли почалася протокольна зйомка.

Тож коли він довго не звертав уваги на журналістів – французький президент Макрон подав йому знак, щоб Зеленський повернувся обличчям до камер.

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Та найбільше обговорюють момент походу російського президента Путіна до туалету. Журналіст BBC на своїй сторінці в соцмережі Twitter розмістив відео як охоронці супроводжують главу Кремля до вбиральні, а ще кілька чекають біля входу.

Користувачі соцмереж вирішили, що шість охоронців – це шість майбутніх губернаторів Росії.

Нагадаємо, Кремль наполягає на тому, що повернення Києву контролю над кордоном із РФ може відбутися тільки після виборів на Донбасі.

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