Кумедні моменти нормандської зустрічі. Курйози Зеленського і Путіна у Парижі
На нормандській зустрічі не минулося й без курйозних моментів. Президент України Володимир Зеленський так зосередився на переговорах, що не помітив, коли почалася протокольна зйомка.
Тож коли він довго не звертав уваги на журналістів – французький президент Макрон подав йому знак, щоб Зеленський повернувся обличчям до камер.
Дивіться: Підсумки зустрічі нормандської четвірки: про що домовилися Зеленський і Путін
Та найбільше обговорюють момент походу російського президента Путіна до туалету. Журналіст BBC на своїй сторінці в соцмережі Twitter розмістив відео як охоронці супроводжують главу Кремля до вбиральні, а ще кілька чекають біля входу.
Користувачі соцмереж вирішили, що шість охоронців – це шість майбутніх губернаторів Росії.
Нагадаємо, Кремль наполягає на тому, що повернення Києву контролю над кордоном із РФ може відбутися тільки після виборів на Донбасі.