Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины, отечественная банковская система остается устойчивой, отмечают в Нацбанке. У украинских банков есть запас высоколиквидных активов, чтобы обеспечивать все безналичные счета украинцев и рассчитываться по депозитам населения. Банки работают в обычном режиме в регионах, где ситуация спокойная. Но есть ограничения в городах, которые сейчас подвергаются ракетным обстрелам.

В Приватбанке Фактам ICTV рассказали, что сейчас у них работают 658 отделений и 5 218 банкоматов по всей Украине. Не работают отделения, а также некоторые банкоматы в населенных пунктах, где есть угроза жизни клиентов и сотрудников. Это города, где продолжаются активные боевые действия. Адреса и график работы отделений, банкоматов и терминалов самообслуживания рекомендуют проверять на сайте pb.ua/map. Данные оперативно обновляются.

Но рассчитаться картой можно беспрепятственно во всех украинских городах. Повсюду работает мобильный банкинг. Нет ограничений и для расчета картой за границей, уверяют в банке.

— Вся банковская система работает в обычном режиме, клиентам доступны как мобильная, так и веб-версия банкинга, работают POS-терминалы, все операции по безналу, все остальное работает в обычном режиме, — рассказывает руководитель регионального пресс-центра Приватбанка в Киеве Александр Жильцов.

Уже без ограничений можно использовать средства с карты єПідтримка. Covid-тысячей можно рассчитаться в любых магазинах, где есть терминалы. В Альфа-банке сообщили, с карты єПідтримка можно снимать наличные в банкоматах и ​​на кассах, переводить с нее деньги на другую карту, оплачивать мобильный. По-прежнему ее нельзя пополнять своими деньгами.

Как и сколько можно снять наличных?

В Приватбанке отмечают, что кроме городов, где продолжаются активные боевые действия, наличные можно снять повсюду. Согласно решению Нацбанка, есть ограничения в сумме – до 100 тыс. грн в сутки. Ограничено снятие валюты со счета клиента в иностранной валюте до 30 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

Наличные можно снять не только в банкомате. Клиенты Приватбанка могут получить до 6 тыс. грн на кассах: Сильпо, FOZZY Cash&Carry, Фора, Trash, VARUS, Сим23, Клевер Сторс, аптек Белая ромашка, Аптека 911, Аптека оптовых цен.

Что делать с кредитами во время войны?

В связи с военным положением, некоторые банки объявили своим клиентам кредитные каникулы. В Приватбанке временно от уплаты комиссии за пользование кредитными деньгами освободили и физических лиц, и предпринимателей. Действовать кредитные каникулы начали с 1 марта и продлятся три месяца. На период действия можно вносить средства на кредитную карту по собственному желанию.