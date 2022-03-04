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Факти / Відео / Україна

Курс долара, готівка та продовольство: в якому стані перебуває українська економіка

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV

Поки економіка окупантів, обкладена жорсткими санкціями Заходу, на грані краху, українська, попри складні воєнні часи, тримається.

Курс долара в обмінниках підскочив, але офіційний від Нацбанку не долає психологічної межі й складає на сьогодні 29,25 грн за $1. У Кабміні також звітують – вже виплатили пенсії 13 млн українців, до того ж проіндексовані, як і мало бути з 1 березня. Україна продовжує виконувати свої боргові зобов’язання перед кредиторами та чекає списання боргів у такий критичний період.

У Міністерстві фінансів запевняють, що грошей у державі вистачає на всі соціальні виплати. Більше того, кожен українець, який втратив роботу через військові дії, отримає від держави 6,5 тис. грн.

– Пенсії, заробітні плати будуть виплачуватися вчасно і у повному обсязі. Особлива потреба – потреба армії – також буде забезпечена. Ми маємо для цього ресурс. Зокрема, за лютий перевиконання бюджету на понад 24 млрд грн дозволяє нам це стверджувати, – говорить глава Мінфіну Сергій Марченко.

У НБУ також звітують, українська банківська система працює у звичному режимі. Банки надають всі послуги, картками можна розрахуватися онлайн, зняти готівку, хоч і не більше 100 тис. грн на добу. З перебоями можуть працювати відділення та банкомати у містах, які залишаються найгарячішими бойовими точками. Навіть, якщо банк не працює, готівку до 6 тис. грн, можна отримати у деяких мережах продуктових супермаркетів.

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Попри загрози ракетних ударів, брак сировини та збої у логістиці продовжуть працювати українські підприємства: млини, пекарні, молоко- та м’яосопереробні підтприємтва. І все для того, щоб мати змогу у критичний час забезпечити українців провізією. Українські молочники нині переробляють стільки ж молока, як і в довоєнний час. Хлібні заводи працюють у декілька змін. Один з українських агрохолдингів безоплатно передав більше 1,5 тонн пшениці, аби завантажити млини та пекарні.

Мінагрополітики заспокоює: в Україну продовжують надходити імпортні товари, для них скасували мита, налогодили логістику. Дефіциту продовольства у нашій країні не буде.

– Держава, в особі всіх державних підприємств, запускає виробництво ключових товарів: круп, хліба, борошна, яєць, олії, всього необхідного за мінімальною націнкою для того, щоб наситити торгівельні мережі. Всі виробничі потужності задіяні в умовах воєнного стану, – говорить міністр агрополітики Роман Лещенко.

130 підприємтв вже сфпормували 1 млн продуктових наборів для соціальнонезахищених українців. Тим час в уряді працюють над створення чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України. Влада впевнена, після перемоги над окупантом, ми відбудужмо потужнішу країну.

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