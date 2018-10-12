Курят коноплю и убегают – как в Украине прячутся призывники и штрафы

Нынешний осенний призыв стал настоящим испытанием. До 80% призывников отказываются, скрываются или в последний момент перед отъездом убегают за границу.

Призыв продлится 3 месяца – до декабря включительно. Специалисты уверены, армию не подведут, подкрепление поступит в необходимом количестве, но очевидно, что на 4 год войны без понятной стратегии и практически ежедневными потерями молодых ребят – патриотический дух падает. Поэтому ситуация хоть и контролируемая, но довольно критична.

Киевские военкоматы пустые, осенний призыв не отличается массовостью. В столице разыскивают почти 34 тысячи уклоняющихся, дела уже переданы в полицию. Хотя наказание за неявку по повестке в военкоматы смешное.

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119 гривен стоит взять повестку и не прийти. Хотя и вручить повестки призывникам для военных комиссаров непросто.

Те призывники, которые доходят до военкоматов уже на медицинской комиссии, чтобы не попасть в армию прибегают к различным уловкам.

– Я курю коноплю. Мы не имеем права призывать наркоманов. Мы отправляем на обследование в наркодиспансер. Ему дают справку, что он не наркоман. Пока он ходил туда, он себе второй диагноз придумает, – говорит комиссар.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о призыве 2018.

Опубликовано Октябрь, 12 в 17:32



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