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Курять коноплю та тікають – як в Україні ховаються призовники та штрафи

Цьогорічний осінній призов став справжнім випробуванням. До 80% призовників відмовляються, переховуються або в останню мить перед від’їздом тікають за кордон.

Призов триватиме 3 місяці – до грудня включно. Фахівці впевнені, армію не підведуть ,  підкріплення надійде в необхідній кількості, але очевидно, що на 4 рік війни без зрозумілої стратегії і практично щоденними втратами молодих хлопців – патріотичний дух падає. Тому ситуація хоч і контрольована, але доволі критична.

Київські військкомати порожні, осінній призов не відрізняється масовістю. У столиці розшукують майже 34 тисячі ухилянтів, справи вже передані до поліції. Хоча покарання за неявку за повісткою до військкоматів смішне.

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119 гривень коштує взяти повістку і не прийти. Хоча і вручити повістки призовникам для військових комісарів непросто.

Ті призовники, які доходять до військкоматів вже на медичний комісії, аби не потрапити до війська вдаються до різних хитрощів.

– Я курю коноплю. Ми не маємо права призивати наркоманів. Ми відправляємо на обстеження в наркодиспансер. Йому дають довідку, що він не наркоман. Поки він ходив туди, він собі другий діагноз придумає, – говорить комісар.

Раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про призов 2018.

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