Курять коноплю та тікають – як в Україні ховаються призовники та штрафи

Цьогорічний осінній призов став справжнім випробуванням. До 80% призовників відмовляються, переховуються або в останню мить перед від’їздом тікають за кордон.

Призов триватиме 3 місяці – до грудня включно. Фахівці впевнені, армію не підведуть , підкріплення надійде в необхідній кількості, але очевидно, що на 4 рік війни без зрозумілої стратегії і практично щоденними втратами молодих хлопців – патріотичний дух падає. Тому ситуація хоч і контрольована, але доволі критична.

Київські військкомати порожні, осінній призов не відрізняється масовістю. У столиці розшукують майже 34 тисячі ухилянтів, справи вже передані до поліції. Хоча покарання за неявку за повісткою до військкоматів смішне.

Дивіться: Тримати зброю в руках легше: як та навіщо у Львові вчать бійців вальсувати

119 гривень коштує взяти повістку і не прийти. Хоча і вручити повістки призовникам для військових комісарів непросто.

Ті призовники, які доходять до військкоматів вже на медичний комісії, аби не потрапити до війська вдаються до різних хитрощів.

– Я курю коноплю. Ми не маємо права призивати наркоманів. Ми відправляємо на обстеження в наркодиспансер. Йому дають довідку, що він не наркоман. Поки він ходив туди, він собі другий діагноз придумає, – говорить комісар.

Раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про призов 2018.

Опубліковано Жовтень, 12 в 17:32



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.