Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Звезды
Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle
Вадим Карпьяк, Ведущий программы «Свобода слова»

Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму

Лидер группы Антитела Тарас Тополя рассказал о запланированном на 2024 год концерте в Крыму.

Билеты на выступление можно было купить уже в конце апреля. Тополя говорит, несколько тысяч уже распродано, однако точной цифры называть не стал.

Признается, программа будет уникальной, но перед ней ожидается “разогрев”, который уже начался. Уверен, война — это на 50% боевые действия наступательного и оборонительного характера, но также важная часть любого противостояния занимает информационная история.

— Антитела реалистичны в своих прогнозах относительно 2024 года. Задайте себе вопрос: — Возможно Антитела что-то знают? Пусть этот вопрос задают себе на Тамане, в Севастополе. После анонса этого концерта они там себе много вопросов задают и очень много интересных событий произошло и еще произойдет, — отметил Тополя в интервью Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Единые новости.

Говорит, рассматривать концерт Антител стоит как абсолютно реалистическое событие, на которое уже продаются билеты, и которое произойдет в украинском Крыму.

Напомним, в конце апреля Антитела анонсировали концерт в Ялте в 2024 году. Артисты планируют выступить накануне Дня независимости Украины — 23 августа на стадионе Авангард.

Цены на билеты стартуют от 900 грн.

Антитіла, Концерт, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Больше видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь