Лидер группы Антитела Тарас Тополя рассказал о запланированном на 2024 год концерте в Крыму.

Билеты на выступление можно было купить уже в конце апреля. Тополя говорит, несколько тысяч уже распродано, однако точной цифры называть не стал.

Признается, программа будет уникальной, но перед ней ожидается “разогрев”, который уже начался. Уверен, война — это на 50% боевые действия наступательного и оборонительного характера, но также важная часть любого противостояния занимает информационная история.

— Антитела реалистичны в своих прогнозах относительно 2024 года. Задайте себе вопрос: — Возможно Антитела что-то знают? Пусть этот вопрос задают себе на Тамане, в Севастополе. После анонса этого концерта они там себе много вопросов задают и очень много интересных событий произошло и еще произойдет, — отметил Тополя в интервью Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Единые новости.

Говорит, рассматривать концерт Антител стоит как абсолютно реалистическое событие, на которое уже продаются билеты, и которое произойдет в украинском Крыму.

Напомним, в конце апреля Антитела анонсировали концерт в Ялте в 2024 году. Артисты планируют выступить накануне Дня независимости Украины — 23 августа на стадионе Авангард.

Цены на билеты стартуют от 900 грн.

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