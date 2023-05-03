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Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
Вадим Карп’як, Ведучий програми «Свобода слова»

Квитків продано вже кілька тисяч: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя про концерт у Криму

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про запланований на 2024 рік концерт у Криму.

Квитки на виступ можна було купити вже наприкінці квітня. Тополя каже, кілька тисяч уже розпродано, однак точної цифри називати не став.

Зізнається, програма буде унікальною, але перед нею очікується “розігрів”, який уже розпочався. Упевнений, війна – це на 50% бойові дії наступального та оборонного характеру, та водночас важливу частину будь-якого протистояння займає інформаційна історія.

Антитіла реалістичні у своїх прогнозах щодо 2024 року. Поставте собі запитання: Можливо, Антитіла щось знають? Нехай це питання ставлять собі на Тамані, в Севастополі. Після анонсу цього концерту вони там собі багато запитань ставлять, і дуже багато цікавих подій сталося та ще станеться, – зазначив Тополя в інтерв’ю Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини.

Каже, розглядати концерт Антитіл варто як абсолютно реалістичну подію, на яку вже продають квитки, та яка відбудеться в українському Криму.

Нагадаємо, наприкінці квітня Антитіла анонсували концерт у Ялті 2024 року. Артисти планують виступити напередодні Дня незалежності України – 23 серпня на стадіоні Авангард.

Ціни на квитки стартують від 900 грн.

Антитіла, Концерт, Крим
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