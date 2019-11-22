Бросаются стаями: в Николаеве пострадавшие от нападений собак судятся с властью

Жители Николаева обращаются в суд из-за нападений бездомных собак. Люди хотят наказать власть за бездействие и требуют моральной компенсации от нескольких десятков до 500 тыс грн.

Сразу две жительницы Николаева подали в суд на городские власти за нападения собак. Беспризорные псы атакуют жителей города как в одиночку так и стаями.

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На велосипедистов собаки нападают чаще всего. Но даже газовый баллончик не всегда помогает от них отбиться.

Уже два года в городе нет программы обращения с уличными животными. Раньше их отлавливали, стерилизовали и отпускали, но животных на улицах меньше не стало.

Сейчас в городе 17 тыс. бездомных собак. Центр защиты животных отлавливает и усыпляет только вожаков крупных стай и собак, нападавших на людей. Но и эта работа под угрозой, на следующий год предприятию денег не выделили.

Власти города должны выбрать или старую концепцию обращения с животными, или безвозвратный отлов, как в Европе. Оба проекта имеют и сторонников и критиков среди горожан. Поэтому, депутаты не хотят терять лояльности избирателей и второй год медлят с решением вопроса.

Напомним, в Норвегии от неизвестной болезни погибли около 30 собак. Гибель животных зафиксировали в более чем в десяти городах страны в течение нескольких последних недель.

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