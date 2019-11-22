Кидаються зграями: у Миколаєві потерпілі від нападів собак позиваються на владу

Жителі Миколаєва звертаються до суду через напади безпритульних собак. Люди хочуть покарати владу за бездіяльність і вимагають моральної компенсації від кількох десятків до 500 тис грн.

Одразу дві жительки Миколаєва подали в суд на міську владу через напади собак. Безпритульні пси атакують жителів міста як поодинці так і зграями.

Дивіться: Як у Швейцарії навчають собак рятувати людей в Альпах

На велосипедистів собаки нападають найчастіше. Та навіть газовий балончик не завжди допомагає від них відбитися.

Вже два роки у місті немає програми поводження з вуличними тваринами. Раніше їх відловлювали, стерилізували і відпускали, але тварин на вулицях не поменшало.

Нині у місті 17 тис. безпритульних псів. Центр захисту тварин відловлює і усипляє тільки вожаків великих зграй та собак, що нападали на людей. Але й ця робота під загрозою, на наступний рік підприємству грошей не виділили.

Влада міста має обрати або стару концепцію поводження з тваринами, або безповоротній відлов, як у Європі. Обидва проекти мають і прихильників і критиків серед містян. Тож, депутати не хочуть втрачати лояльності виборців і другий рік зволікають із вирішенням питання.

Нагадаємо, у Норвегії від невідомої хвороби загинули близько 30 собак. Загибель тварин зафіксували в більш ніж у десяти містах країни протягом кількох останніх тижнів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.