Кем на самом деле был Булгаков и закроют ли его музей в Киеве

Империалист и яростный ненавистник всего украинского. Михаил Булгаков – писатель русский, но родился в Киеве. В доме на Андреевском спуске 13 А, где Булгаков жил, более 30 лет работает его музей. Но в условиях войны, этому просветительскому учреждению с русским душком украинцы очевидно не рады. Закрыть навсегда или провести ребрендинг – каким будет будущее музея Булгакова в Киеве?

В своем единственном произведении о Киеве – романе Белая гвардия – Михаил Булгаков демонстрирует взгляды пылкого исповедника “русского мира”. Действие происходит при падении гетманата Скоропадского и заходе в Киев войск Директории – петлюровцев. Главные герои – российские интеллигенты – противостоят совокупному образу антагониста – украинцам, которые приветствуют Петлюру как нового главу страны.

— Украинцы – это были селяне, это народ, который здесь живет, у которого такой певческий язык, очень хорошо, что он здесь есть, но это не культура города. Да он это воспринимал. И поэтому появление украинцев как политической нации, а украинского языка как государственного языка — для него действительно были непонятными и потому неприемлемыми, — рассказывает литературовед Михаил Назаренко.

Дмитрий Дроздовский убежден, что в условиях войны литературы вне политики быть не может.

— Литература – это медиа. Литература – это форма влияния. Этот музей не может иметь ничего общего с тем, что может конвертировать культуру в рашистской парадигме, в деньги на убийство украинских граждан, — объясняет литературовед.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против закрытия музея писателя в Киеве.

— Никто же не говорит, что мы должны его ставить на пьедестал. Есть разные точки зрения, но преобладают те, которые считают, что переосмысление музея Булгакова – гораздо более адекватный ответ, чем его закрытие.

Именно о переосмыслении и изменении концепции думают сейчас в музее. Руководитель Дома Булгакова соглашается: таким, каким был до войны, музей больше оставаться не может.

— У него есть целый цикл антисоветских рассказов: Дьяволиада, Собачье сердце, Роковые яйца, Мастер и Маргарита. А у нас такая коллекция – она позволяет нам рассказать об этом. Поэтому мы будем обязательно делать новую концепцию.

Людмила Губианури уверяет: хотим мы того или нет, а отрицать факт, что Булгаков родился, вырос и творил здесь, в Киеве – не можем. Это также часть истории создания украинской литературы.

— В произведениях Булгакова нет ни одного достойного слова об Украине и украинцах. Они там всегда гротескные и антипатические персонажи. Если последние восемь лет, современные украинцы на это закрывали глаза, то сегодня правила игры очень ужесточились. И любое наше малейшее снисхождение – это лишняя стратегическая победа враждебной пропаганды.

А решение проблемы: закрыть навсегда или оставить и видоизменить – станет очевидным, когда украинцы искренне захотят создавать и популяризировать своих художников, знать свою историю и научатся уважать себя как нацию. Тогда не захочется в очередной раз глотать обиды о “собачьем языке” или о “ментальности стада”, даже в действительно талантливо написанном романе.

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