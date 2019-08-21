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Киев попал в рейтинг самых дружественных городов мира

Киев попал в рейтинг самых дружественных городов мира. Его составило туристическое издание Big 7 Travel.

Украинская столица на 45 месте из 50, она опередила – Нью-Йорк, Берлин и Рим.

Между тем наиболее дружественным городом мира туристы назвали канадский Ванкувер. За ним – в первую 5 вошли столица Малайзии Куала-Лумпур, бельгийский Брюгге, тайваньский Тайбэй и немецкий Гамбург. Между тем Москва – на 36 месте, а вот – Париж – в список почему-то не вошел.

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Рейтинг составили после опроса полтора миллиона читателей. Они оценивали жителей городов по двум параметрам – помогают ли они найти дорогу в городе и легко ли идут на контакт в местных заведениях.

Ранее Факты ICTV писали о том, что украинка впервые попала в рейтинг ООН лучших женщин-предпринимателей.

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