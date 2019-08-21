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Київ потрапив до рейтингу найприязніших міст світу

Київ потрапив до рейтингу найприязніших міст світу. Його склало туристичне видання Big 7 Travel.

Українська столиця на 45 місці з 50, вона випередила – Нью-Йорк, Берлін та Рим.

Тим часом найбільш дружнім містом світу туристи назвали канадський Ванкувер. За ним – до першої 5 увійшли столиця Малайзії Куала-Лумпур, бельгійський Брюгге, тайванський Тайбей і німецький Гамбург. Тим часом Москва – на 36 місці, а от – Париж – до списку чомусь не увійшов.

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Рейтинг склали після опитування півтора мільйона читачів. Вони оцінювали жителів міст за двома параметрами – чи допомагають вони знайти дорогу в місті та чи легко йдуть на контакт у місцевих закладах.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українка вперше потрапила в рейтинг ООН найкращих жінок-підприємців.

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