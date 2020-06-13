Полиция бессильна. Кто и для чего вырубает лесополосу в Ирпене

Была санитарно-защитная зона химического предприятия, стала участком под жилую застройку. В Ирпене под Киевом, очередной скандал. Местные жители протестуют против вырубки лесополосы под окнами, говорят, это единственное, что защищает от химических выбросов, а также железной дороги.

За две недели уже успели вырубить несколько соток леса. А это единственное, что отделяет жилые дома от железной дороги и трех предприятий.

Предприятие, которое производит изделия из пластика. Согласно строительным нормам, к жилой застройке отсюда должно быть как минимум метров 50. Кто и на каком основании здесь строится, люди не знают. Мужчина, представившийся владельцем, разговаривать не хочет.

Территория лесополосы уже разделена на участки, которые имеют владельцев.

Участок, на котором рубят лес, выделили ветерану АТО, члену ветеранского совета при мэрии, и он ее быстро продал. Встречаться с журналистами мужчина не хочет, по телефону объяснил — взял то, что предложила власть. Вместе с ним здесь получили землю еще пятеро АТОвцев.

Местные активисты сейчас защищают до десяти таких участков.

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Заместитель мэра заявил, что ничего не знает. Разводит руками и полиция, вырубка деревьев происходит на частной территории.

Люди обратились в прокуратуру, чтобы там проверили, законно ли сменили собственника. Независимый юрист, которого Факты попросили проанализировать, советует написать в другую инстанцию.

Она выяснит, не вырубили здесь санитарно-защитную зону, и подаст в суд. Однако, чтобы спасти весь лес, надо будет доказать, что в свое время власть в генплане незаконно изменила назначение земли. Однако пока этобудут выяснять, участки застроят.

Также Киев уже давно превратился в столицу пробок, парковок, высоток и торговых центров. Последние вырастают с такой скоростью и плотностью, что даже ярым шопоголикам их всё не обойти.

К примеру, население столичного района Оболонь — 320 тыс. человек, а на каждого жителя там сотни квадратов торговых площадей. Всего в районе 10 ТРЦ, еще один — на пороге открытия. Зато в районе очередь в детсадах, переполненные школы и практически отсутствуют муниципальные спортивные учреждения. Подобная ситуация по всей стране.