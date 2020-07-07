Київський Острів. Хто та як живе в загубленому поселенні на Видубичах

Факти ICTV відшукали у Києві загублене місто. Воно розташувалось біля самісінького Дніпра у промисловій зоні на Видубичах.

Понад 30 років там люди живуть без документів на землю та будинки, за комунальні послуги не платять, бо їх фактично немає, а швидка чи пожежна сюди приїжджають дуже рідко.

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Своє поселення, яке має не одну легенду, називають Острів. Деякі помешкання ніби з будівельного сміття, а паркани – із підручних засобів.

Чужинці сюди заходять рідко, тож появі гостей раді не всі. Тут навіть є свій староста.

Будинки зводили з того, що було під рукою. Воду для купання беруть із річки, а за питною ходять до церкви, за кілька кілометрів.

Чимало мешканців – працюючі. Ті ж хто на пенсії весь вільний час проводять на риболовлі. Їсти готують на газу у балонах, вигоди на дворі. Світло є, але звідки воно взялося пояснити не можуть.

Саме ж поселення з кожним роком розростається. Та жодної копійки за комунальні послуги ці люди не платять. Бо не мають навіть документів на землю і будинки.

Натомість у КМДА про поселення знають, воно існує понад 30 років, називають це самозахопленням. Але вони запевнили, що поки його зносити ніхто не планує.

Незаконне будівництво у Києві

У Києві демонтують ТРЦ на проспекті Леся Курбаса через порушення меж будівництва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та сторінці Facebook.

Внаслідок цього, Київавтодор звернувся до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та прокуратури для врегулювання правопорушення.

Також повідомляється, що на об’єкт не допускались працівники Київавтодору для огляду та оцінки нанесених збитків, а забудовник відмовився прибрати вже збудовану конструкцію.

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