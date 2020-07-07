Київський Острів. Хто та як живе в загубленому поселенні на Видубичах
Факти ICTV відшукали у Києві загублене місто. Воно розташувалось біля самісінького Дніпра у промисловій зоні на Видубичах.
Понад 30 років там люди живуть без документів на землю та будинки, за комунальні послуги не платять, бо їх фактично немає, а швидка чи пожежна сюди приїжджають дуже рідко.
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Своє поселення, яке має не одну легенду, називають Острів. Деякі помешкання ніби з будівельного сміття, а паркани – із підручних засобів.
Чужинці сюди заходять рідко, тож появі гостей раді не всі. Тут навіть є свій староста.
Будинки зводили з того, що було під рукою. Воду для купання беруть із річки, а за питною ходять до церкви, за кілька кілометрів.
Чимало мешканців – працюючі. Ті ж хто на пенсії весь вільний час проводять на риболовлі. Їсти готують на газу у балонах, вигоди на дворі. Світло є, але звідки воно взялося пояснити не можуть.
Саме ж поселення з кожним роком розростається. Та жодної копійки за комунальні послуги ці люди не платять. Бо не мають навіть документів на землю і будинки.
Натомість у КМДА про поселення знають, воно існує понад 30 років, називають це самозахопленням. Але вони запевнили, що поки його зносити ніхто не планує.
Незаконне будівництво у Києві
У Києві демонтують ТРЦ на проспекті Леся Курбаса через порушення меж будівництва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та сторінці Facebook.
Внаслідок цього, Київавтодор звернувся до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та прокуратури для врегулювання правопорушення.
Також повідомляється, що на об’єкт не допускались працівники Київавтодору для огляду та оцінки нанесених збитків, а забудовник відмовився прибрати вже збудовану конструкцію.