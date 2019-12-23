Лазеры на передовой и обстрел жилых домов: как боевики соблюдают тишину

На передовой не спокойно. На протяжении 23 декабря российский боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Били по позициям объединенных сил вблизи Лебединского и Старогнатовки. А за прошедшие сутки погиб один наш защитник, еще один был ранен.

Жители прифронтовых территории боятся новой мести боевиков, хотя еще несколько дней назад мечтали, что встретят Новый год без войны.

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А все предпосылки были еще два месяца назад, когда в соседнем Золотом-4 произошло разведения войск. Все односельчане верили, что это начало мира.

Но все надежды и очередные мирные инициативы Украины разбились вдребезги 21 декабря, когда в дома мирных жителей хутора Свободный полетела очередная порция снарядов. Женщина, которая была в доме чудом уцелела.

Армейцы объясняют, что боевики намеренно стреляют неприцельно по украинским позициям, хотя знают и видят где те находятся. Поэтому постоянно АГС, РПГ и мины прилетают в доме мирных жителей.

Договоренность продолжить так называемый непрерывный режим прекращения огня на Донбассе сорвалась, фактически так и не начавшись. Погибший армеец и раненый военный на передовой за 22 декабря, обстреляны жилые дома на Луганщине за 21 декабря.

Пророссийские боевики каждый раз будто показывают, что мирные инициативы, которые постоянно демонстрирует Украина приводят лишь к новому витку вражеских атак.

Напомним, на Донбассе боевики использовали лазерное оружие, в результате чего пострадал военный.

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