Лазери на передовій і обстріл житлових будинків: як бойовики дотримуються тиші

На передовій не спокійно. Впродовж 23 грудня російські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Гатили по позиціях об’єднаних сил поблизу Лебединського та Старогнатівки. А минулої доби загинув один наш захисник, ще одного поранило.

Жителі прифронтових території бояться нової помсти бойовиків, хоча ще кілька днів тому мріяли, що зустрінуть Новий рік без війни.

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А всі передумови були ще два місяці тому, у сусідньому Золотому-4 відбулося розведення військ. Всі односельці вірили, що це початок миру.

Та всі сподівання та чергові мирні ініціативи України розбилися в друзки 21 грудня, коли в будинки мирних жителів хутора Вільний полетіла чергова порція снарядів. Жінка, яка була в будинку дивом вціліла.

Армійці пояснюють, що бойовики навмисно стріляють неприцільно по українських позиціях, хоча знають і бачать де ті розташовані. Тому постійно АГС, РПГ та міни прилітають в будинку мирних жителів.

Домовленість продовжити так званий безперервний режим припинення вогню на Донбасі зірвалась, фактично так і не розпочавшись. Загиблий армієць та поранений військовий на передовій за 22 грудня, обстріляні житлові будинки на Луганщині за 21 грудня.

Проросійські бойовики щоразу ніби демонструють, що мирні ініціативи, які постійно демонструє Україна призводять лише до нового витка ворожих атак.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики використали лазерну зброю, внаслідок чого постраждав військовий.

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