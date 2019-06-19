Ле Бурже 2019: Ізраїль представив електролітак Alice, що здешевить квитки на перельоти

53-й авіасалон триває в аеропорту Ле Бурже під Парижем і не лише авіагіганти мають чим похвалитися на цій виставці. Там представляють чимало цікавого, призначеного для малої авіації і для польотів середньої дальності. Ізраїльтяни, наприклад, привезли до Франції нову розробку електричного літака – дешевшого у використанні та більш дружнього для довкілля.

Майбутнє за електричними літаками – так вважають в ізраїльській компанії Eviation. Тому на Паризькому авіашоу показали свою новинку під назвою Alice.

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Літак завдовжки трохи більше 12 метрів, крейсерська швидкість – 445 кілометрів на годину. Може перевозити на одному заряді 9 пасажирів на відстань 1,5 тисячі кілометрів.

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Двигуни, що розташовуються на краях крила й у хвості, для Alice вироблятимуть компанії Simens та Magni-ex.

Чимало уваги конструктори приділили й тому, щоб зробити повітряне судно екологічним.

Конкурувати з гігантами авіаперевезень на довгі дистанції ізраїльтяни не планують. Мають намір перевозити пасажирів між містами окремих країн. Наприклад, з Парижа до Тулузи, з Осло до Трондхейма чи між американськими Сан-Хосе і Сан-Дієґо.

Alice уже зацікавилася одна з авіакомпаній у Сполучених Штатах. Запуск в експлуатацію новинки заплановано на 2021 рік, а комерційні польоти розпочнуть з 2022 року.

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