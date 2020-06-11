Leopolis Jazz Fest 2020 проведут в новом формате — как будут праздновать 10-летие

Коронавирус вносит коррективы в проведение массовых мероприятий в Украине. Точнее, подталкивает художников креативить, чтобы и здоровье беречь, и поклонников радовать. Сейчас 10 лет исполняется фестивалю Leopolis Jazz Fest, который проводят во Львове. 4 года назад The ​​Guardian признал украинский фестиваль одним из лучших джазовых в Европе. В город приезжают сотни тысяч гостей. Но на этот раз формат фестиваля изменили.

Фестиваль должен был быть в конце июня, но был отменен из-за коронавируса, в этом году ему 10 лет.

Ежегодно в конце июня Львов превращается в джазовую столицу мира. Улицы города заполняет музыка свободных и гам тысяч ее поклонников. Они приезжают из разных стран, чтобы насладиться блюзом, джазом или соул.

Первый фестиваль джаза во Львове состоялся 2011 года. С тех пор его популярность поражает, каждый год сюда наведываются 100 тыс. гостей. 4 года назад The ​​Guardian признал украинский фестиваль одним из лучших джазовых в Европе. На львовских сценах выступали многократные обладатели Грэмми, в частности кубинский пианист Чучо Вальдес, канадская исполнительница Дайана Крол, американский пианист Питер Чинкотти.

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В этом году свой 10 юбилей Jazz Fest вынужден праздновать без привычной львовской атмосферы. Из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли на 2021. Но оставить фанов джаза без новой порции музыки организаторы не могли. В Facebook в течение недели транслировали концерты прошлых лет. Музыканты, которые уже сыграли в Украине, ко дню рождения фестиваля записывают видеообращения и признают — соскучились по украинским зрителям. Но больше джаза в этом году не хватает самим львовянам.

По случаю дня рождения фестиваля в Facebook организаторы запустили флешмоб поздравлений. Все, кто хоть раз посетил фестиваль, поздравляли его с годовщиной, записывали короткое видео и публиковали в соцсетях. К поздравлениям присоединились Джамала, Святослав Вакарчук, Кристина Соловей, а также камерунский бас-гитарист Этьен Мбаппе.

В конце июня среди участников флешмоба организаторы разыграют 100 билетов на следующий фест. И львовяне надеются, что больше ничего не помешает джазу снова зазвучать в городе Льва.

В том году впервые в Украине на Leopolis Jazz Fest выступила и невероятная канадская певица и пианистка Дайана Кролл. Она — вундеркинд джаза. В 4 года начала играть на фортепиано. Подростком получила стипендию в Беркли — самом престижном музыкальном колледже. А после двух лет обучения переехала в Лос-Анджелес, где в 1994 записала первый альбом.

На сцену Leopolis Jazz Fest вместе с Дайаной Кролл вышли Джо Ловано, Марк Рибо, Роберт Херст и Каррим Риггинс.

Насладиться джазом можно было на бесплатных пикниковых зонах. Там на больших экранах транслировали все концерты главной сцены им. Эдди Рознера.

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