300 музыкантов из 15 стран мира: во Львове начался Leopolis Jazz Fest

Во Львове начинается джазовый фестиваль. Удивлять меломанов приехало около 300 музыкантов из 15 стран мира. Традиционно джазуют на трех локациях: площадь Рынок, дворец Потоцких и парк Культуры.

В этом году во Львов съехались люди со всех уголков мира, чтобы услышать живую легенду Бобби Макфарин, американского пианиста Кенни Барон и британскую певицу Лизу Стэнсфилд.

Впервые в Украине на Leopolis Jazz Fest выступила и невероятная канадская певица и пианистка Дайана Кролл. Она – вундеркинд джаза. В 4 года начала играть на фортепиано. Подростком получила стипендию в Беркли – самом престижном музыкальном колледже. А после двух лет обучения переехала в Лос-Анджелес, где в 1994 записала первый альбом.

Кролл стремительно набирала популярность. Прорывом в ее карьере стал альбом When I Look in Your Eyes: 52 недели первенства в чарте Billboard Jazz Charts, две премии Grammy и номинация в категории Лучший альбом года.

На сцену Leopolis Jazz Fest вместе с Дайаной Кролл вышли Джо Ловано, Марк Рибо, Роберт Херст и Каррим Риггинс.

Насладиться джазом можно было на бесплатных пикниковых зонах. Там на больших экранах транслировали все концерты главной сцены им. Эдди Рознера. Фестиваль продлится до 30 июня.

