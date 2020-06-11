Leopolis Jazz Fest 2020 проведуть у новому форматі – як святкуватимуть 10-річчя

Коронавірус вносить корективи у проведення масових заходів в Україні. Точніше, підштовхує митців креативити, щоб і здоров’я берегти, і шанувальників тішити. Нині 10 років виповнюється фестивалю Leopolis Jazz Fest, який проводять у Львові. 4 роки тому The Guardian визнав український фестиваль одним з найкращих джазових у Європі. До міста приїжджають сотні тисяч гостей. Але цього разу формат фестивалю змінили.

Фестиваль мав бути наприкінці червня, але його скасували через коронавірус, цьогоріч йому 10 років.

Щороку наприкінці червня Львів перетворюється на джазову столицю світу. Вулиці міста заповнює музика вільних та гамір тисяч її шанувальників. Вони приїжджають з різних країн, аби насолодитися блюзом, джазом чи соул.

Перший фестиваль джазу у Львові відбувся 2011 року. Відтоді його популярність вражає, щороку сюди навідуються 100 тис. гостей. 4 роки тому The Guardian визнав український фестиваль одним з найкращих джазових у Європі. На львівських сценах виступали багаторазові володарі Греммі, зокрема кубинський піаніст Чучо Вальдес, канадська виконавиця Даяна Крол, американський піаніст Пітер Чінкотті.

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Цьогоріч свій 10 ювілей Jazz Fest вимушений святкувати без звичної львівської атмосфери. Через пандемію коронавірусу фестиваль перенесли на 2021 рік. Але залишити фанів джазу без нової порції музики організатори не могли. У Facebook протягом тижня транслювали концерти минулих років. Музиканти, які вже зіграли в Україні до дня народження фесту, записують відеозвернення і визнають – засумували за українським глядачем. Та найбільше джазу цьогоріч бракує самим львівянам.

З нагоди дня народження фесту у Facebook організатори запустили флешмоб привітань. Усі, хто хоч раз відвідав фестиваль, вітали його з річницею, записували коротке відео і публікували в соцмережах. До привітань доєдналися Джамала, Святослав Вакарчук, Христина Соловій, і навіть камерунський бас-гітарист Етьєн Мбаппе.

Наприкінці червня серед учасників флешмобу організатори розіграють 100 квитків на наступний фест. І львів’яни сподіваються, що більше нічого не завадить джазу знову залунати у місті Лева.

В тому році вперше в Україні на Leopolis Jazz Fest виступила й неймовірна канадська співачка та піаністка Дайана Кролл. Вона – вундеркінд джазу. В 4 роки почала грати на фортепіано. Підлітком здобула стипендію у Берклі – найпрестижнішому музичному коледжі. А після двох років навчання переїхала до Лос-Анджелеса, де 1994-го записала перший альбом.

На сцену Leopolis Jazz Fest разом з Дайаною Кролл вийшли Джо Ловано, Марк Рібо, Роберт Херст і Каррім Ріггінс.

Посмакувати джаз можна було на безкоштовних пікникових зонах. Там на великих екранах транслювали усі концерти головної сцени ім. Едді Рознера.