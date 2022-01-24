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Лекарство за вакцинальную тысячу: какие препараты можно купить, а какие нет

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут использовать тысячу гривен по программе еПідтримка на лекарства.

Приобрести их можно не только в аптечных пунктах, а также онлайн, как по рецепту врача, так и без него. “Ковидная” тысяча не распространяется на препараты с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

Теперь действующий перечень услуг, за которые можно рассчитаться средствами с помощью еПідтримки, выглядит следующим образом:

  • лекарства (украинцы от 60 лет);
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • абонемент в спортзал;
  • билеты на концерты;
  • товары в книжных магазинах.

Программой еПідтримка, которая заработала в декабре 2021 года, воспользовались более 7,2 млн украинцев. За четыре недели ее работы выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен уже потратили.

Фото:Depositphotos

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