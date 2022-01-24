Ліки за вакцинальну тисячу: які препарати можна купити, а які ні
Від сьогодні вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати тисячу гривень за програмою еПідтримка на ліки.
Придбати їх можна не лише у аптечних пунктах, а також онлайн, як за рецептом лікаря, так і без нього. “Ковідна” тисяча не поширюється на препарати з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.
Тепер діючий перелік послуг, за які можна розрахуватися коштами з допомогою еПідтримки, виглядає так:
- ліки (українці від 60 років);
- квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
- залізничні та авіаквитки в межах України;
- абонемент у спортзал;
- квитки на концерти;
- товари в книжкових магазинах.
Програмою еПідтримка, що запрацювала у грудні 2021 року, скористалися понад 7,2 млн українців. За чотири тижні ії роботи виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень уже витратили.
Фото:Depositphotos
2022-01-24
Теги: Безкоштовні ліки, Вакцинація