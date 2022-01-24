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Ліки за вакцинальну тисячу: які препарати можна купити, а які ні

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Від сьогодні вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати тисячу гривень за програмою еПідтримка на ліки.

Придбати їх можна не лише у аптечних пунктах, а також онлайн,  як за рецептом лікаря, так і без нього. “Ковідна” тисяча не поширюється на препарати з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.

Тепер діючий перелік послуг, за які можна розрахуватися коштами з допомогою еПідтримки, виглядає так:

  • ліки (українці від 60 років);
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • абонемент у спортзал;
  • квитки на концерти;
  • товари в книжкових магазинах.

Програмою еПідтримка, що запрацювала у грудні 2021 року, скористалися понад 7,2 млн  українців. За чотири тижні ії роботи виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень уже витратили.

Фото:Depositphotos

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