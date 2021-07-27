Самолет упал и взорвался в толпе: Украина вспоминает 77 жертв Скниловской трагедии

Ежегодно 27 июля Украина вспоминает жертв Скниловской трагедии на Львовщине.

19 лет назад на аэродроме городка Скнилов в результате несчастного случая погибли 77 человек, из них 28 — дети.

Во время воздушного авиашоу, на которое собрались примерно 10 тыс. зрителей упал истребитель Су-27.

Самолеты выполняли фигуры высшего пилотажа фактически над головами зрителей.

СУ-27, выходя из полу-петли, зацепил дерево, после чего свалился прямо в толпу и взорвался.

Двое пилотов чудом успели катапультироваться: позже правительственная комиссия признала, что именно их ошибка повлекла трагедию.

Их и еще троих подозреваемых решением суда были заключены в тюрьму на пять лет.

После Скниловской трагедии в Украине во всем мире запретили проводить такие шоу со зрителями.

Суд над пилотами

Расследованием обстоятельств Скниловской трагедии занималась Генпрокуратура Украины и спецкомиссия Минобороны.

К ответственности были привлечены непосредственно 10 человек, половину было оправдано в суде.

Пилот первого класса полковник Владимир Топонарь получил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Второй пилот Юрий Егоров получил 8 лет заключения.

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