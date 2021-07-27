Самолет упал и взорвался в толпе: Украина вспоминает 77 жертв Скниловской трагедии
Ежегодно 27 июля Украина вспоминает жертв Скниловской трагедии на Львовщине.
19 лет назад на аэродроме городка Скнилов в результате несчастного случая погибли 77 человек, из них 28 — дети.
Во время воздушного авиашоу, на которое собрались примерно 10 тыс. зрителей упал истребитель Су-27.
Самолеты выполняли фигуры высшего пилотажа фактически над головами зрителей.
СУ-27, выходя из полу-петли, зацепил дерево, после чего свалился прямо в толпу и взорвался.
Двое пилотов чудом успели катапультироваться: позже правительственная комиссия признала, что именно их ошибка повлекла трагедию.
Их и еще троих подозреваемых решением суда были заключены в тюрьму на пять лет.
После Скниловской трагедии в Украине во всем мире запретили проводить такие шоу со зрителями.
Суд над пилотами
Расследованием обстоятельств Скниловской трагедии занималась Генпрокуратура Украины и спецкомиссия Минобороны.
К ответственности были привлечены непосредственно 10 человек, половину было оправдано в суде.
Пилот первого класса полковник Владимир Топонарь получил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Второй пилот Юрий Егоров получил 8 лет заключения.