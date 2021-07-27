Літак впав і вибухнув у натовпі: Україна згадує 77 жертв Скнилівської трагедії

Щороку 27 липня Україна згадує жертв Скнилівської трагедії на Львівщині.

19 років тому на аеродромі містечка Скнилів внаслідок нещасного випадку загинули 77 людей, з них 28 – діти.

Під час повітряного авіашоу, на яке зібралися приблизно 10 тис. глядачів, упав винищувач Су-27.

Літаки виконували фігури вищого пілотажу фактично над головами глядачів.

СУ-27, виходячи з напів-петлі, зачепив дерево, після чого зваливася просто у натовп і вибухнув.

Двоє пілотів дивом встигли катапультувалися: пізніше урядова комісія визнала, що саме їхня помилка спричинила трагедію.

Їх та ще трьох підозрюваних рішенням суду було ув’язнено на п’ять років.

Після Скнилівської трагедії в Україні в усьому світі заборонили проводити такі шоу з глядачами.

Суд над пілотами

Розслідуванням обставин Скнилівської трагедії займалася Генпрокуратура України та спецкомісія Міноборони.

До відповідальності притягнено безпосередньо 10 осіб, половину було виправдано у суді.

Пілот першого класу полковник Володимир Топонар отримав покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 14 років. Другий пілот Юрій Єгоров отримав 8 років ув’язнення.

Восени 2007 року своїм указом президент Віктор Ющенко скоротив строк ув’язнення Юрію Єгорову.

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