Літні дитячі табори в Карпатах: чим займаються діти, умови та ціни

Дитячі табори на Закарпатті є на будь-який смак: тематичні, оздоровчі, лікувальні, спортивні, у капітальних будовах, дерев’яних котеджах чи наметових містечках. Є й елітні. Там купаються у термальних басейнах, п’ють мінеральну воду, харчуються у ресторані. Беруть уроки тенісу і верхової їзди. Але й ціни кусаються – понад 35 тис. грн. за зміну. Тому популярніші інші табори.

Наприклад, табір Еко-цивілізація, що розташований на березі озера. Дітей у ньому понад 130, від 6 до 16 років. Вони ні секунди не нудьгують, бо активностей – купа. Зранку до вечора десять професійних аніматорів їх розважають, влаштовують майстер-класи, ігри та змагання.

Територія у півгектара доглянута і обгороджена. Є охорона. Поруч з дітьми завжди медсестра. На подвір’ї повсюди ємності з джерельною питною водою. У двох корпусах комфортні дерев’яні еко-номери. Вони три- та чотиримісні. Їжа якісна, збалансована. Городину працівники табору вирощують самі.

Вартість двотижневої зміни – 6 тис. грн. Сюди входять ще й дві екскурсії до замків та Мукачева.

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Є й мовний табір на околиці Ужгорода. Під лісом, з великим басейном. Заняття з англійської, німецької й угорської з носіями мови поєднують із походами до лісу, іграми та квестами. Так найлегше засвоїти іноземну.

Пропонують денне перебування за 2,5 тис. грн. за зміну. Цілодобове – за 5,6 тис. грн.

На Прикарпатті є табір на Дністрі для любителів наметів та багаття. Сплави, скеледром, основи гірського туризму, піші походи, екскурсії та виживання у лісі. Десять таборових днів розписано по годинах. Тут дітей ділять на рої. Усі мешкають в одному корпусі. Є душ, туалет, кухня та їдальня. Умови майже спартанські, але діти не скаржаться.

Вартість від 5 до 9 тис. грн. І вільних місць обмаль. Тож, батькам радять бути завбачливими і замовляти відпочинок для дитини заздалегідь.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у покинутому дитячому таборі Луганської області знайшли схрони зі зброєю.

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