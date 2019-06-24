Літній відпочинок для дітей: ціни та умови таборів на Київщині

Спортивні, мовні, оздоровчі і навіть такі, де дитину навчать грати у гольф чи керувати яхтою. Сезон дитячих таборів у розпалі. Аби малеча влітку не нудьгувала вдома, не обов’язково одразу їхати до бабусі. На Київщині є декілька закладів, у яких дитина на декілька тижнів забуде про гаджети і буде розважатися з однолітками.

Здебільшого усі путівки до таборів батьки розбирають ще наприкінці весни.

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Смуга перешкод, як у військових, а рукопашний бій навіть для найменших. У дитячому таборі Лідер, у Пущі Водиці, малеча влітку гартує дух на спеціальних тренажерах.

Нещодавно в табір заїхала друга зміна – 150 дітей. Їх безпеку гарантують 22 інструктори. Завжди чергують і біля 25-метрового басейну. Хоч він і старий, але воду перевіряють ретельно, запевняють у закладі.

Два тижні в Лідері коштують приблизно 9 тисяч гривень. За них ваша дитина житиме в кімнаті разом з п’ятьма іншими, харчування п’ятиразове, загальний душ на 12 дітей. За таку ж суму можна оздоровитися і в дитячому таборі в селі Чайки неподалік Богуслава. Тут більша частина веселощів на пляжі.

На березі річки Рось діти розважаються виключно в супроводі тренерів, на пляжі чатують рятувальники. Щодня черги охочих поплавати на каяках.

На 30 гектарах території підлітки ганяють на велосипедах, бавляться в настільні ігри, коли спадає спека, грають у футбол, волейбол. У таборі деякі живуть не в традиційних корпусах, а в котеджах. У будиночку три кімнати, один душ на 8 дітей.

Натомість в 20 кілометрах від Києва, і посеред соснового бору малеча розважається в таборі Антей, це заклад від підприємства Антонов.

Спершу табір нагадує колишній піонерський – з шикуваннями та вожатими. Утім це єдиний в Україні осередок, де школярів навчать робити копії літаків.

В авіатаборі діти формуються не в загони, а в екіпажі. Замість ранкового підйому в них – зліт, а сніданок чи обід юні пілоти називають заправками. Протягом літа в таборі відпочивають 4 зміни, кожна по 200 дітей. Деякі зізнаються, це їхня вже 12 поїздка сюди.

Батькам тритижневі канікули в авіатаборі обійдуться в майже 9 тисяч гривень. Оздоровитися тут можуть не лише діти працівників авіаційного підприємства, але й усі охочі. Щоправда, путівки розкуповують за рік наперед.

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