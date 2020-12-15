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Логистика и температура: сможет ли Украина хранить вакцину от Covid-19

Украине необходимо наладить логистику, если власть планирует в 2021 году начать массовую вакцинацию против коронавируса. Вакцина от компаний Pfizer и BioNTech должна храниться в особых условиях при температуре -70°.

В Херсонской из полтысячи холодильников в больницах всего 8% соответствуют международным требованиям. Медики используют даже бытовые устройства, которым почти полвека, там хранятся неприхотливые к температуре лекарства.

Недавно Херсонская областная детская больница получила шесть холодильников и три сумки для хранения и транспортировки таких лекарств, но этого мало, чтобы хранить много доз вакцины.

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Оборудование получили от американского правительства по грантовому проекту, который инициировал Офис реформ.

— Температура +2..+8° — это именно та температура, которая обеспечивает безопасность и эффективность вакцин и иммунобиологических препаратов, — сказала главный детский иммунолог Херсонской области Наталия Василенко.

В Украине обещают инвентаризировать холодильное оборудование больниц до начала массовой вакцинации от Covid-19. А закупать новое оборудование должны местные власти.

Уже весной Украина планирует вакцинировать за счет мировой инициативы COVAX и бюджетных закупок 21 млн человек. В первую очередь будут прививать медиков, пожилых людей, военнослужащих, спасателей и работников, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

Вакцина от Covid-19 в Украине

Первая партия вакцины должна прибыть в Украину в мае — 1,2 млн доз.

В государственном бюджете заложено 2,6 млрд грн на то, чтобы закупить вакцины, однако по предварительным расчетам, эта цифра должна составлять около 15 млрд грн.

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