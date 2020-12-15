Логістика та температура: чи зможе Україна зберігати вакцину від Covid-19

Україні необхідно налагодити логістику, якщо влада планує у 2021 році розпочати масову вакцинацію проти коронавірусу. Вакцина від компаній Pfizer і BioNTech має зберігатися в особливих умовах при температурі -70°.

На Херсонщині з півтисячі холодильників в лікарнях всього 8% відповідають міжнародним вимогам. Медики використовують навіть побутові пристрої, яким майже півстоліття, там зберігаються невибагливі до температури ліки.

Нещодавно Херсонська обласна дитяча лікарня отримала шість холодильників та три сумки для зберігання та транспортування таких ліків, але цього замало, аби зберігати багато доз вакцини.

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Обладнання отримали від американського уряду за грантовим проєктом, який ініціював Офіс реформ.

– Температура +2..+8° – це саме та температура, яка забезпечує безпеку та ефективність вакцин та імунобіологічних препаратів, – сказала головний дитячий імунолог Херсонської області Наталія Василенко.

В Україні обіцяють інвентаризувати холодильне обладнання лікарень до початку масової вакцинації від Covid-19. А закуповувати нове обладнання повинна місцева влада.

Вже навесні Україна планує вакцинувати за рахунок світової ініціативи COVAX та бюджетних закупівель 21 млн людей. У першу чергу безоплатно щеплюватимуть медиків, старших людей, військовослужбовців, рятувальників та працівників, які забезпечують життєдіяльність країни.

Вакцина від Covid-19 в Україні

Перша партія вакцини має прибути в Україну у травні – 1,2 млн доз.

У державному бюджеті закладено 2,6 млрд грн на те, щоб закупити вакцини, однак за попередніми розрахунками, ця цифра має становити близько 15 млрд грн.