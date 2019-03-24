Лондон проти Brexit: чим це може обернутися для країни

Шаленими темпами збільшується петиція на сайті британського парламенту про скасування Brexit.

Напередодні противники виходу з ЄС навіть обвалили сайт. Уже понад 5 мільйонів підписів.

Заговорили і про відставку прем’єра Британії Терези Мей, а напередодні в Лондоні тисячі людей вийшли на протест.

За вихід з Євросоюзу британці проголосували на референдумі 2016. Та після майже трьох років дискусій – незрозуміло, як, коли і чи взагалі буде Brexit.

Прем’єр-міністр Тереза Мей непохитна. Хоче ще раз спробувати проголосувати в парламенті за угоду вже наступного тижня. Євросоюз погодився трохи зачекати і перенести прощання з Британією на 22 травня. Та країни ЄС готові й до жорсткого Brexit – тобто без домовленостей. Для британської економіки це стане ударом. Чимало британців уже усвідомили, бажання вирватися на свободу – спричинить не лише незручності. Це вплине й негативно на економіку.

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Нагадаємо, що прем’єр Великої Британії Тереза Мей просила про відтермінування до 30 червня. Однак така умова не влаштовує країни ЄС через відмову Британії проводити на свої території вибори до європейського парламенту, які відбудуться наприкінці травня.

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