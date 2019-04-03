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Факты / Видео / Украина

Щекочут нервы: бойцы ВСУ о тактике врага на Донбассе

Боевики втрое увеличили количество обстрелов из тяжелого вооружения, выпустили 103 боеприпаса и применяют артиллерию калибром 152 миллиметра.

Хотя сейчас война позиционная, но от этого безопаснее на фронте не стало. В прошлом году бойцы одного из подразделения воевали в районе Горловки – сейчас уже на подступах в Донецк. Там были бои на короткой дистанции – на этом участке фронта расстояния большие. Но принципы окопной войны одинаковые.

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Вместо артиллерии боевики часто щекочут нервы из стрелкового оружия. Несколько выстрелов в нашу сторону без ответа не остаются.

К слову, Факты ICTV писали, как работают в условиях войны медики-волонтеры.

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