Щекочут нервы: бойцы ВСУ о тактике врага на Донбассе

Боевики втрое увеличили количество обстрелов из тяжелого вооружения, выпустили 103 боеприпаса и применяют артиллерию калибром 152 миллиметра.

Хотя сейчас война позиционная, но от этого безопаснее на фронте не стало. В прошлом году бойцы одного из подразделения воевали в районе Горловки – сейчас уже на подступах в Донецк. Там были бои на короткой дистанции – на этом участке фронта расстояния большие. Но принципы окопной войны одинаковые.

Смотрите: Яна Червона и Александр Милютин: какими они были и последние кадры воинов

Вместо артиллерии боевики часто щекочут нервы из стрелкового оружия. Несколько выстрелов в нашу сторону без ответа не остаются.

К слову, Факты ICTV писали, как работают в условиях войны медики-волонтеры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.