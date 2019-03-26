Медики-волонтеры на Донбассе: как работают в условиях войны

На Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. Это произошло вблизи Крымского, и Троицкого. Российские оккупанты вели огонь из противотанковых комплексов и минометов. Активно работают и снайперские группы.

Наряду с военными медиками, эвакуацию раненых с передовой, обеспечивают и парамедики-волонтеры. Среди них и подразделение Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

С начала военных действий, на разных ротациях здесь уже побывало более пяти сотен медиков из разных уголков Украины. Сейчас группы первого добровольческого мобильного госпиталя работают вдоль всей линии разграничения, от Приморского сектора в Донецкой области в город Счастье Луганской области.

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Без зарплат, пренебрегая интересами собственных семей, только с помощью друзей, неравнодушных людей и международных благотворителей. Задача – вывоз раненых бойцов с передовой в медицинские учреждения, и оказания неотложной помощи.

Напомним, на Приморском направлении бойцы ООС уничтожили огневую точку оккупантов.

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