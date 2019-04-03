Яна Червона и Александр Милютин: какими они были и последние кадры воинов

Накануне погибли старший солдат Яна Червона и младший сержант Александр Милютин. Российские оккупанты накрыли гаубицами позиции в окрестностях Попасной. Прямое попадание снаряда запрещенного калибра 152 мм в блиндаж не оставило воинам никаких шансов.

У Яны Червоной был красноречивый позывной – Ведьма. Они с мужем занимались бизнесом. С началом боевых действий на Донбассе Яна стала волонтером. А в 2016-ом подписала контракт с 54 бригадой. Муж остался с маленькими детьми – сыном и дочерью.

Не знаю, что на меня нашло, но первая грядка почти готова, – писала две недели назад в соцсети Яна.

Она посеяла у позиций зелень и редис. А еще планировала посадить цветы, чтобы даже на передовой было красиво.

Александр Милютин с позывным – Деда. Мужчина из Бахмута пошел защищать родную землю. О нем собратья говорят: был хорошим воином, а еще любил порядок. В блиндаже всегда было чисто и все в порядке. Деда охотно готовил и радовал собратьев борщом.

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Вчера в полдень российские оккупанты начали мощный обстрел. Всадили по окрестностям Попасной сначала из минометов, а затем из гаубиц калибра 152 мм. Это оружие запрещено Минскими договоренностями. Огонь враг корректировал с беспилотника.

У Александра осталась семья в Бахмуте. А Яну так и не дождались в Харькове муж с детьми. Женщина очень скучала по малышам и и волновалась, что редко их видит.

К слову, потери в зоне ООС: погибли Яна Червоная и Сергей Милютин.

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