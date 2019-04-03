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Факти / Відео / Україна

Лоскочуть нерви: бійці ЗСУ про тактику ворога на Донбасі

Бойовики втричі збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння, випустили 103 боєприпаси і застосовують артилерію калібром 152 міліметри.

Хоч нині війна позиційна, та від цього безпечніше на фронті не стало. Торік бійці одного з підрозділу воювали в районі Горлівки – зараз вже на підступах до Донецька. Там були бої на короткій дистанції – на цій ділянці фронту відстані більші. Та принципи окопної війни однакові.

Замість артилерії бойовики часто лоскочать нерви зі стрілецької зброї. Кілька пострілів у наш бік без відповіді не лишаються.

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До слова, Факти ICTV писали,  як працюють в умовах війни медики-волонтери.

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