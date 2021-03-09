Любил чай с ромом, знал несколько языков и хотел жениться: каким был Шевченко

9 марта исполняется 207 лет со дня рождения Тараса Шевченко — гения и пророка. Только ему установлено более тысячи памятников в Украине и почти полторы сотни за границей. Тараса Шевченко знают как поэта, художника и отца нации, но почти не знают как человека.

Маленький Тарас с детства отличался от сверстников. Он был мечтательным, любознательным и любил рисовать. А еще не терпел насилия и умел давать отпор обидчикам. Еще подростком он оставил родное село и все, что взял с собой, — это воспоминания о родных и живописные пейзажи, о которых думал постоянно.

Большую славу Шевченко принесли именно стихи. Кобзарь сразу пришелся по душе читателям и критикам, так как был написан для украинцев и об украинцах.

Шевченко часто изображали примитивно — крепостной, деревенщина, дед в пальто и шапке. Но современники знали его другого. Это был не усатый строгий дед с портрета, а веселый и интересный человек, который любил чай с ромом, знал несколько языков и хотел жениться.

Он свободно чувствовал себя как среди селян, так и в богемном обществе. А еще знал несколько языков — польский, русский и французский.

Дом в Украине, эскиз которого Тарас Шевченко даже успел сделать, и верная жена — это две заветные мечты его последних лет жизни. Одна из них таки осуществилась. После смерти тело Шевченко доставили в Канев, где он мечтал построить дом.

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