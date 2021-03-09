Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года, поэтому в 2021 году в Украине празднуют 207 годовщину со дня рождения легендарного писателя.

Поэзию Тараса Шевченко перевели на более, чем сто языков, а 1 384 памятника Кобзарю установлены на территории 35 стран, в том числе в Бразилии и Китае. Также один из 300 кратеров Меркурия получил имя Тараса Григорьевича.

Знаменитый сборник стихов, песен и поэм талантливого писателя Кобзарь по сей день является знаковым для украинцев.

Факты ICTV создали тест, чтобы можно было проверить, насколько хорошо вы знаете стихи Тараса Шевченко.

Тарас Шевченко стал символом свободы, выносливости и справедливости для украинцев. Невозможно переоценить его роль в развитии литературы, культуры, искусства и формировании самоопределения украинского народа.

Факты ICTV публиковали достижения Тараса Шевченко, за которые его считают символом Украины.