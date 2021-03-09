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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

От Гайдамак до Катерини: хорошо ли вы знаете стихи Шевченко (ТЕСТ)

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года, поэтому в 2021 году в Украине празднуют 207 годовщину со дня рождения легендарного писателя.

От Гайдамак до Катерини: хорошо ли вы знаете стихи Шевченко (ТЕСТ)

Поэзию Тараса Шевченко перевели на более, чем сто языков, а 1 384 памятника Кобзарю установлены на территории 35 стран, в том числе в Бразилии и Китае. Также один из 300 кратеров Меркурия получил имя Тараса Григорьевича.

Знаменитый сборник стихов, песен и поэм талантливого писателя Кобзарь по сей день является знаковым для украинцев.

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Факты ICTV создали тест, чтобы можно было проверить, насколько хорошо вы знаете стихи Тараса Шевченко.

Тарас Шевченко стал символом свободы, выносливости и справедливости для украинцев. Невозможно переоценить его роль в развитии литературы, культуры, искусства и формировании самоопределения украинского народа.

Факты ICTV публиковали достижения Тараса Шевченко, за которые его считают символом Украины.

Фото: УНИАН

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