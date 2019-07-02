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Факты / Украина / Общество

Украина единственная в Европе без обязательного экологического мониторинга

Украина чуть ли не единственная страна в Европе, которая до сих пор не внедрила обязательный экологический мониторинг.

Украина единственная в Европе без обязательного экологического мониторинга

Об этом рассказала руководитель Общественного формирования по охране общественного порядка Экологический патруль Днепропетровской области Татьяна Лампика, которая сейчас находится на международной научной конференции Экология и безопасность в Болгарии.

– Научная конференция Ecology & Safety собрала в этом году ученых из 46 университетов не только Европы, но и Китая. Доклады преимущественно касались исследований неудовлетворительного состояния рек, почвы. И только мы говорили об обязательном экологическом мониторинге. Потому что везде в мире он уже есть. Участников конференции очень удивило, что у нас этим занимаются только общественные активисты и общественные организации, – рассказала Лампика.

По ее словам, опыт других стран подтверждает, что действенным может быть только обязательный государственный мониторинг.

Украина брала на себя такие обязательства перед Европой. Однако в результате был принят закон, который отдает проведения экологического мониторинга на рассмотрение предприятия, что создает для страны ряд рисков.

– Государственный постоянный и обязательный экологический мониторинг, во-первых, позволит контролировать загрязнение среды предприятиями. А во-вторых, станет базой для разработки ГСЧС и другими компетентными службами комплексов мер на случай различных чрезвычайных ситуаций.

Что делать при разливе нефтепродуктов? Как уменьшить вред, когда при пожаре на предприятии происходят большие выбросы в воздух серы или других опасных веществ? У нас что-то случилось, СМИ об этом написали – и на этом все. Государство особенно этим не занимается, – говорит Лампика.

Кроме того, обязательный экологический мониторинг, по мнению руководителя Экопатруля, позволит проконтролировать, чтобы на предприятиях были предусмотрены меры, которые позволят локализовать выбросы опасных веществ и последствия ЧП для окружающей среды.

– Большинство предприятий готовы к внедрению обязательного государственного мониторинга. Это позволит не вешать все грехи на какое-то одно предприятие, на которое, условно говоря, пальцем указали, а проанализировав результаты исследований, точно установить, кто виноват и наказать его, – подчеркнула Лампика.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, что в Раде подготовили изменения по эконалогу в Украине.

Источник: Обозреватель

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