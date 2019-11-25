Людей не штрафуватимуть: коли заборонять та чим замінять поліетиленові пакети

Українцям доведеться шукати альтернативу поліетиленовим пакетам. Їх хочуть заборонити, а за поширення штрафувати від 1700 грн до 8500 грн. Законопроект уже ухвалили в першому читанні.

Деякі маркети вже проводили експерименти з відмови, а практично в усіх мережах, можна замість пакета придбати екологічну багаторазову продуктову сумку.

Пакети заборонять продавати в магазинах, кіосках, на ринках та в ресторанах. Хоча є і винятки.

Як виняток залишаться надлегкі пакети товщино менше 15 мікрон, які використовуються як первинна упаковка для риби, м’яса і продуктів з них.

За невиконання – штрафуватимуть не людей, а магазини та ресторани – від 1700 до дев’яти тис. грн.

Дозволені будуть надміцні пакети, що можна використати кілька разів та ті, що виготовленні з рослинних матеріалів, наприклад, з крохмалю. Подібні дуже поширені за кордоном. Хоч і ціна одного такого там приблизно 2 грн.

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Є практика, коли пакети не забороняють, а стягують більший податок. Або ж суттєво піднімають їхню ціну. Однак як не крути, українським виробникам доведеться підлаштовуватися.

Якщо ініціативу ухвалять і в другому читанні, заборона почне діяти з 2022 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна – чи не єдина країна у Європі, яка досі не впровадила обов’язковий екологічний моніторинг.

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