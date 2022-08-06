Люди горели заживо в авто. Оккупанты обстреляли машину с жителями Херсонщины

35-летний Дмитрий Джапаров вместе с младшим братом, мамой и отцом выехали из временно оккупированной Херсонщины, потому что оставаться под властью россиян уже было невмоготу.

— Мы выехали из Борозенска в Староселье, чтобы выбраться из того ада путинского, — говорит Дмитрий. — В селе Борозенское, а я оттуда, все ими забито, они стоят повсюду — по школам, по людям. Там страшно ходить – чеченцы ходят. Девушек сколько они уже вывезли, забрали – нет. Там люди мертвые валяются в Давыдовом Броде – вороны едят.

Помочь эвакуироваться попросил знакомого волонтера. Тот был с дочерью — привозил в оккупированные села продукты и иногда, если удавалось, вывозил людей. На этот раз взял семью Дмитрия и соседку с сыном и отправился на Кривой Рог. Но в километре от оккупированного россиянами села произошла беда.

Оккупанты направили на машину танковый снаряд, попали в бак. Авто разорвало, пассажиры просто горели заживо.

Дмитрий вспоминает, что водитель с дочерью погибли, соседка с мамой горели в машине. Возле нее лежал раненый отец, брат и сосед.

– Поднял половину машины без крыши, без стекла. Шоковое состояние. Тетю Таню вытащил, мать вытащил. У матери тут до самой косточки мякоть сгорела, — говорит Дмитрий.

Раненые дождались первой попутной машины. Погибших оставили на месте, раненых добрые люди вывезли на позиции украинских военных. Уже наши бойцы доставляли херсонцев в ближайшую больницу, а затем — в Кривой Рог. Дмитрий оказался самым легким среди пострадавших.

– Это и ожоги, и переломы костей лицевого скелета, закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, сотрясение головного мозга. Ему повезло среди всех травмированных. Он среди них получил травмы средней тяжести, – говорит врач ортопед-травматолог Евгений.

В этой же больнице, в других отделениях с минно-взрывными травмами и ожогами находятся отец Дмитрия и соседка, которую он спас. А мать и брата перевезли в специализированную больницу. У них ожоги почти на половину тела.

Поэтому к мужу уже дважды наведывался психолог. Но Дмитрий жалуется только на плохой слух. И уверен: как только поправится и восстановит сгоревшие документы, пойдет на фронт – отомстить оккупантам.

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