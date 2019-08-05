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Люди спасались на крышах! На Одесщине селевой поток уничтожил имущество и убил мужчину

Почти 80 населенных пунктов Украины остаются без света из-за непогоды.

Больше всего пострадали Одесская, Днепропетровская, Луганская и Запорожская области. В Одесской области до сих пор ликвидируют последствия страшного урагана, пронесшегося в последние дни.

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В поселке Молога из-за ливня прорвало дамбу и образовал селевой поток, который сносил все на своем пути. Через несколько минут уровень воды уже достигал 2 метра и вся эта масса хлынула людям в дома. Люди едва не утонули в болоте в собственных домах, спасаясь взбирались на крыши домов. Один человек не успел спастись и погиб под потоком грязи.

Сейчас жители поселка Молога сидят без газа, воды и света. Спасатели, которые приезжали на место, людям ничем не помогли, а только забрали тело погибшего.

Мощного ливня не выдержала даже дорога. На трассе Одесса-Белгород-Днестровский, под дорожным полотном образовалась огромная воронка. На время ремонта это направление перекрыто для движения.

До сих пор преодолевают последствия урагана и в Запорожской области. Здесь 25 обесточенных населенных пунктов, десятки поваленных деревьев, разбитые машины и размыты автодороги. Здесь стихия бушевала почти сутки.

В самом Запорожье с 4 августа без света остались тысячи горожан. На восстановление электричества брошены все силы, до конца суток энергетики обещают все починить.

Напомним, в селе Веселое Мелитопольского района Запорожской области 30 июля ветер снес крышу пятиэтажки. Из-за чего во время ливня пострадало несколько квартир на верхнем этаже.

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