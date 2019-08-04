В Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов в трех областях – Одесской, Днепропетровской и Кировоградской.
В ночь с 3 на 4 августа в результате непогоды в Одесской и Кировоградской области без света остались 40 населенных пунктов.
Гроза, ливень и шквалы обесточили 25 населенных пунктов в Одесской области и 15 – в Кировоградской области.
В Днепропетровской области по состоянию на 12.00 без электроснабжения в результате непогоды остаются 1033 абоненты.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Также 3 августа в Одесской области пронеслось два смерча. Утром это произошло в курортной зоне возле Приморского.
Напомним, что в результате сильной грозы в Одессе затоплены улицы и автомобили, а также разрушило дороги.