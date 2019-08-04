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Факты / Украина

Смерчи, ливень и шквалы: непогода в Украине оставила без света три области

В Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов в трех областях – Одесской, Днепропетровской и Кировоградской.

Смерчи, ливень и шквалы: непогода в Украине оставила без света три области

В ночь с 3 на 4 августа в результате непогоды в Одесской и Кировоградской области без света остались 40 населенных пунктов.

Гроза, ливень и шквалы обесточили 25 населенных пунктов в Одесской области и 15 – в Кировоградской области.

В Днепропетровской области по состоянию на 12.00 без электроснабжения в результате непогоды остаются 1033 абоненты.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Также 3 августа в Одесской области пронеслось два смерча. Утром это произошло в курортной зоне возле Приморского.

Напомним, что в результате сильной грозы в Одессе затоплены улицы и автомобили, а также разрушило дороги.

Источник: ГСЧС

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