В Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов в трех областях – Одесской, Днепропетровской и Кировоградской.

В ночь с 3 на 4 августа в результате непогоды в Одесской и Кировоградской области без света остались 40 населенных пунктов.

Гроза, ливень и шквалы обесточили 25 населенных пунктов в Одесской области и 15 – в Кировоградской области.

В Днепропетровской области по состоянию на 12.00 без электроснабжения в результате непогоды остаются 1033 абоненты.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте: Какой будет погода в Украине в августе – прогноз

Также 3 августа в Одесской области пронеслось два смерча. Утром это произошло в курортной зоне возле Приморского.

Напомним, что в результате сильной грозы в Одессе затоплены улицы и автомобили, а также разрушило дороги.