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Люди вспомнили советское время и 90-е и сметают все с полок: в России началась паника

Ярослава Марущенко журналист Вікна-новини

За 20 дней войны России с Украиной, российская экономика продолжает лететь в крутое пике. Так в Минфине сообщили, что из-за санкций государство-агрессорка уже потеряло доступ к половине своих золотовалютных резервов, а это около 300 миллиардов долларов, которые Россия не может использовать.

Цены на продукты там фактически обновили свой максимум. Началась паника, а полки пустеют.

В Приморье сахар, соль, крупы и макароны продают не более чем по 2 кг в одни руки, в Москве не продают больше одной пачки гороха в одни руки. И даже несмотря на это, в Пскове и Волгограде уже скупили весь сахар. А некоторые товары вообще нельзя найти на полках. В частности, кое-где исчезли спички.

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