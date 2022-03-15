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Люди згадали радянські часи та 90-ті й змітають все з полиць: у Росії почалася паніка

Ярослава Марущенко журналістка Вікна-новини

За 20 днів війни Росії з Україною, російська економіка продовжує летіти в круте піке. Так у Мінфіні повідомили, що через санкції держава-агресорка вже втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів, а це близько 300 мільярдів доларів, які Росія не може використати.

Ціни на продукти там фактично обновили свій максимум. Почалася паніка, а відтак полиці порожніють.

У Примор’ї цукор, сіль, крупи та макарони продають не більше аніж по 2 кг в одні руки, в Москві не продають більше пачки гороху в одні руки. І навіть попри це у Пскові та Волгограді вже скупили весь цукор. А деякі товари і взагалі не знайти на полицях. Зокрема подекуди зникли сірники.

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