Людям нужно утешение: Зибров, Люся Кава и Иван Ганзера выступили на благотворительном концерте в Буче

В Буче Киевской области прошел благотворительный концерт в поддержку воинов 60 отдельной механизированной бригады. Атмосфера семейного праздника, но с пониманием главной цели. Бучане и гости города с радостью поддержали инициативу благотворительного концерта от фонда Справжні українці.

Еще с 2014 года постоянным участником таких концертов стал победитель шоу Голос Країни Иван Ганзера. И в этот раз, услышав о сборе на нужды наших армейцев, артист сразу решил помочь. Подхватили инициативу Павел Зибров и Люся Кава.

Вход на концерт за добровольный взнос от 300 гривен, а цель — собрать деньги на боевой дрон украинского производства 1В Бомбер, который вскоре может отправиться на передовую к бойцам 60 Ингулецкой бригады. Этот БпЛА может нести до 8 килограммов боеприпасов на дистанцию до 10 километров. Еще один плюс – система имеет повышенный уровень безопасности для пилота.

Стоимость такого комплекса составляет более 600 тысяч гривен. Чтобы ускорить сбор, организаторы устроили еще и аукцион. Главный лот – флаг с подписями бойцов 60 бригады. Выиграла такой флаг Татьяна, волонтер из Ирпеня, отдав 20 тысяч гривен.

На этот раз волонтерам удалось собрать 82 тысяч гривен. Для закупки дрона этих средств маловато, но счета для донатов до сих пор открыты.

Перевести деньги воинам 60 бригады можно прямо сейчас по этим реквизитам:

ПриватБанк “БО БФ СПРАВЖНІ УКРАЇНЦІ”

5169 3324 3007 9684

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