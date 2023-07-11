Людям потрібна розрада: Зібров, Люся Кава та Іван Ганзера виступили на благодійному концерті у Бучі

У Бучі на Київщині відбувся благодійний концерт на підтримку воїнів 60 окремої механізованої бригади. Атмосфера сімейного свята, та із розумінням головної мети. Бучани й гості міста радо підтримали ініціативу благодійного концерту від фонду Справжні українці.

Ще з 2014 року постійним учасником таких концертів став переможець шоу Голос Країни Іван Ганзера. І цього разу, почувши про збір на потреби наших армійців, артист одразу вирішив допомогти. Підхопили ініціативу й Павло Зібров та Люся Кава.

Вхід на концерт за добровільний внесок від 300 гривень, а мета – зібрати гроші на бойового дрона українського виробництва 1В Бомбер , який невдовзі може вирушити на передову до бійців 60 Інгулецької бригади. Цей БпЛА може нести до 8 кілограмів боєприпасів на дистанцію до 10 кілометрів. Ще один плюс – система має підвищений рівень безпеки для пілота.

Вартість такого комплексу становить понад 600 тисяч гривень. Аби прискорити збір, організатори влаштували ще й аукціон. Головний лот – прапор із підписами бійців 60 бригади. Виграла такий стяг пані Тетяна, волонтерка з Ірпеня, віддавши 20 тисяч гривень.

Цього разу волонтерам вдалося зібрати 82 тисячі гривень. Для закупівлі дрона цих коштів замало, але рахунки для донатів досі відкриті.

Переказати гроші воїнам 60 бригади можна просто зараз за цими реквізитами:

ПриватБанк “БО БФ СПРАВЖНІ УКРАЇНЦІ”

5169 3324 3007 9684

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