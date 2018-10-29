Мясо, молочка и овощи – почему подорожали и как еще вырастут цены на продукты
На рынках и в магазинах цены ползут вверх – мясо подорожало на 10%, молочка на 15% и сварить борщ теперь станет дороже – свекла, морковь, картофель и лук тоже прибавили.
Продавцы признаются, что это не конец – главное, влекут за собой все цены на газ и бензин, но играют роль и сезонные явления – погода была очень капризной, вот поэтому урожай не обильный и на хранение зимой придется тратиться. Зато фрукты в этом году более доступны.
Через экстремальную погоду – сначала засуху, а потом дожди – плохой урожай свеклы и моркови. Поэтому они почти вдвое дороже, чем в прошлом году. Сгнил и лук – подорожал минимум на четверть. Капуста еще в начале года была вдвое дешевле. Сейчас за головку белокочанной просят уже 15-20 гривен.
Молоко с начала года прибавило в цене 4 гривны.
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Упала в цене – минимум на четверть – гречка. Потому что на украинский рынок завезли дешевой российской.
Правда, уже к концу года цены поползут вверх, прогнозируют специалисты. Овощи будет дороже хранить, коров придется кормить кормами, а куры начнут меньше нести яиц. Сработает и еще один хорошо знакомый сезонный фактор.
Повлияет на цены и подорожание газа и горючего. Поэтому почти вся продуктовая корзина может добавить в цене как минимум 5-10%.
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