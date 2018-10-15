Украинская хурма: полезные свойства и как выращивают

В Украине есть сад хурмы, единственный на всю страну. Расположен он на Закарпатье в городе Виноградов.

Владелица говорит, деревьям, которые собирала по всей Европе – климат подходит. Поэтому урожай в этом году огромный.

Хурма не прихотлива. Нет вредителей и болезней. Деревья только надо обрезать и обрывать с них избыток завязи, чтобы не перегружать. Раз в три года их подкармливать навозом, каждую осень – пеплом и хорошо мульчировать соломой.

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Ягоды – малые и большие, разной формы. Все – сочные, витаминные и очень сладкие.

Вес одной ягоды может достигать килограмма. Килограмм стоит от 50 до 80 гривен.

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Опубликовано Октябрь, 15 в 20:08



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