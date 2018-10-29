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М’ясо, молочка та овочі – чому здорожчали і як ще зростуть ціни на продукти

На ринках та в магазинах ціни повзуть догори – м’ясо здорожчало на 10%, молочка на 15% та й зварити борщу тепер стане дорожче – буряк, морква, картопля та цибуля теж додали.

Продавці зізнаються, що то не кінець – головне, тягнуть за собою все ціни на газ та пальне, але грають роль і сезонні явища – погода була дуже примхливою, от тому овочі вродили не рясно та й на зберігання взимку доведеться витрачатися. Зате, фрукти цього року більш доступні.

Через екстремальну погоду – спершу посуху, а потім дощі – кепсько вродили буряк та морква. Тож вони майже удвічі дорожчі, ніж торік. Погнила і цибуля, тому подорожчала щонайменше на чверть. Капуста ще на початку року була вдвічі дешевша. Нині за головку білокачанної просять вже 15-20 гривень.

Молоко з початку року додало в ціні 4 гривні.

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Впала в ціні – щонайменше на чверть – гречка. Через те, що на український ринок завезли дешевої російської.

Щоправда, уже до кінця року ціни таки поповзуть вгору, прогнозують фахівці. Овочі буде дорожче зберігати, корів доведеться годувати кормами, а кури почнуть менше нести яєць. Спрацює і ще один добре знайомий сезонний чинник.

Вплине на ціни і подорожчання газу та пального. Тож майже весь продуктовий кошик може додати у ціні щонайменше 5-10%.

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