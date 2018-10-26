С виду французское, а сшито в Украине: где купить отечественное белье

Они стали одними из лидеров в Украине по пошиву женского белья. Фабрика в Хмельницком, которая продает свою продукцию под торговой маркой Ажур.

Украинское предприятие поставляет белье в США и Европу.

С виду французское, а сшито в Хмельницком. Украинское белье мгновенно разлетается по магазинам, и не только нашим. Один из крупнейших потребителей – Соединенные Штаты, чей рынок завоевать не просто, тем более таким специфическим товаром.

– Наша уникальность – это комфорт и посадка на женскую фигуру. Наши лекала адаптированы под определенные анатомические особенности нашей женщины, поэтому наша уникальность – это эмоция, – говорит директор дома модного белья Ажур Ольга.

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Пошив белья, как работа ювелира, в Хмельницком впервые начали учитывать особенности фигуры украинок. Сейчас в работе 45 моделей. Часть – проверенная классика, однако каждый год появляются новинки.

Ранее Факты ICTV писали о едином на всю страну саде хурмы на Закарпатье в городе Виноградов.

Опубликовано Октябрь, 26 в 10:47



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